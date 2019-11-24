(شاهد) سيرين عبد النور تخرج بإطلالة مفاجئة في `ذا فويس'

فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، مُشاهدي الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" بعد ظهورها للترويج لعملها الجديد "الديفا" والمقرر عرضه حصرياً يوم الأربعاء المُقبل على موقع "شاهد دوت نت".

وتدور أحداث المسلسل حول حياة النجوم خلف الكواليس، حيث منحت سيرين لقباً جديداً لمحمد حماقي وهو "الحنين".

سيرين عبد النور احتفلت ببدء إطلاق مسلسل "الديفا" وكشفت عن شارة المسلسل "انا رجعت" وقدمتها على خشبة المسرح، وقالت أن المسلسل كتلة مشاعر ومواجهات تحدث للفنان في الكواليس وأمام الكاميرا وخلفها، وأكدت أن جانبا كبيرا من الأحداث يعكس تجربتها وتجربة أغلب النجوم في الوطن العربي.

وأصرت سيرين على تحية أعضاء لجنة التحكيم كل بلقبه فخاطبت أحلام بلقب الملك وتحدثت مع راغب علامة باعتباره "السوبر ستار" وأشارت إلى التشابه بين اسم مسلسلها الجديد ولقب سميرة سعيد "الديفا" وقالت لمحمد حماقي إنه يستحق لقب "الحنين" بسبب معاملته الرقيقة مع المواهب الشابة.

منافسات العرض النهائي الثاني بدأت من فريق أحلام وتنافست المصرية نورهان المرشدي مع عيده الجزائرية والموهبة الشابة إيمان التي ظهرت بإطلالة مختلفة تماما عن مرحلة الصوت وبس بعدما استجابت لرغبة أحلام وتخلصت من 10 كيلو جرام من وزنها، حتى تتمكن من التألق على المسرح، وجاءت استجابة أحلام السريعة بتصعيدها للعرض النهائي الثالث، واختارت برفقتها الجزائرية عيده، لتغادر المتسابقة الصغيرة نورهان المرشدي المنافسات.

أحلام استغلت الموقف لاستعراض اطلالتها المبهرة، وفور صعودها إلى المسرح تغزل راغب في جمال الإطلالة فردت أحلام على الفور: "بتقول لى حلوة ورا الكواليس وبس!!".

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المنافسة الثانية دارت بين نجوم إلى فريق راغب نهى رحيم ويوسف هناد وميشيل شلهوب، ورغم تألق نهي وغشادة كل أعضاء لجنة التحكيم بجمال صوتها، قرر راغب استبعادها والإبقاء على يوسف هناد وميشيل شلهوب، وتخفيف من وقع الصدمة قال راغب أن من سيغادر المنافسة سيكمل المشوار برفقته خارج البرنامج.

المنافسة الثالثة كانت من نصيب فريق سميرة سعيد بمشاركة الثلاثي ماهر سامي، وعمر العطاس وسندي لطي، وحسمت سعيد قرارها سريعا واختارت ماهر وسندي واستبعدت عمر. وفقاً لما اورده موقع "سيدتي نت"

المنافسة الأخيرة كانت من نصيب ثلاثي فريق محمد حماقي فهد مفتخر ووئام رضوان، وبهاء خليل، واختار حماقي فهد مفتخر أولا، وبهاء خليل ليتخلى للمرة الأولى عن الموهبة وئام رضوان.