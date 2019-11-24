نقابة الممثلين توضح حقيقة وفاة الفنان حسن حسني

أكدت نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، أمس السبت، أن قرار نقابة المهن التمثيلية المصرية قد تفعل لأول مرة لملاحقة مروجي شائعات وفاة نجوم الفن، وذلك بعد شائعة وفاة الفنان حسن حسني.

وأضاف زكي، أنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، ضد شخص ينتحل صفة صحفي يعمل بأحد المؤسسات القومية، وذلك بتهمة الترويج لأخبار كاذبة نشرها بشأن وفاة الفنان حسن حسني، نافياً بذلك صحة خبر الوفاة الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرها شائعات سخيفة ولا أساس لها من الصحة.

ويذكر أن الفنان حسن حسنى احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الثامن والثمانين، وتم تكريمه في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعبر وقتها عن فرحته بسبب تكريمه وهو على قيد الحياة، مطالبا بعدم انتظار وفاة النجوم حتى يتم تقديرهم.

Advertisements

وشارك حسني في ماراثون دراما رمضان 2019 بالظهور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل" لمصطفى شعبان، وسبق أن تعرض لشائعة وفاة عقب الإعلان عن تكفل إحدى شركات الإنتاج بمصاريف علاجه "الباهظة" وتردد وقتها أنه داخل المستشفى للعلاج، ولكن نقابة المهن التمثيلية في مصر أصدرت توضيحا أكدت فيه أن حسني يتمتع بصحة جيدة ومتواجد داخل منزل لاستكمال العلاج. وفقاً لما اورده موقع "سيدتي نت"

وسبق أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر تحركا قانونيا يشمل الإبلاغ عن كل المواقع والصحف التي ترويج لشائعة الوفاة، أو تنسب لأعضاء النقابة تصريحات غير صحيحة عن الحالة الصحية لنجوم الفن، وتشمل عقوبة نشر أخبار كاذبة في مصر غرامات مالية كبرى وإغلاق مؤقت أو دائم للمواقع الصحفية الرسمية وتصل العقوبة إلى حبس مروج الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع فرض غرامة مالية.

وأكد أشرف زكى حرصه التام على العلاقة الوطيدة والطيبة بينه والأسرة الفنية مع مختلف الصحف ووسائل الإعلام، محذرا من أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع التي تخالف القانون وميثاق الشرف الإعلامي، فضلا عن تقديمه لبلاغ ضدها خلال الساعات المقبلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإجراء التحقيق اللازم ضدها وتوقيع العقوبات اللازمة في هذا الشأن.