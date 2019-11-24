تراند اليوم : السلطات السورية عاقبت آنجي خوري وقمر زارت مار شربل – صور

عاقبت السلطات السورية والأمن الجنائي السوري، آنجي خوري التي اشتهرت بعرض جسدها على السوشيال ميديا، ونشر الرذيلة وقلة الأخلاق، وألقي القبض عليها فور وصولها إلى مطار دمشق.

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المغنية اللبنانية قمر شمتت بآنجي التي آذتها كثيرًا، وتحدثت سوءًا عنها وفبركت قصصًا من نسج خيالها، وحاولت تشويه سمعة قمر كثيرًا.

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بعد القاء القبص على آنجي، زارت المغنية اللبنانية القديس مار شربل في عنايا وصلّت من قلبها لتنتهي من كل المشاكل التي واجهتها ولا تزال.