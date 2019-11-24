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تراند اليوم : السلطات السورية عاقبت آنجي خوري وقمر زارت مار شربل – صور

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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عاقبت السلطات السورية والأمن الجنائي السوري، آنجي خوري التي اشتهرت بعرض جسدها على السوشيال ميديا، ونشر الرذيلة وقلة الأخلاق، وألقي القبض عليها فور وصولها إلى مطار دمشق.

اقرأ: السلطات السورية تسجن آنجي خوري – صورة

المغنية اللبنانية قمر شمتت بآنجي التي آذتها كثيرًا، وتحدثت سوءًا عنها وفبركت قصصًا من نسج خيالها، وحاولت تشويه سمعة قمر كثيرًا.

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بعد القاء القبص على آنجي، زارت المغنية اللبنانية القديس مار شربل في عنايا وصلّت من قلبها لتنتهي من كل المشاكل التي واجهتها ولا تزال.

قمر زارت القديس شربل
قمر زارت القديس شربل
قر أمام مريم العذراء
قر أمام مريم العذراء
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