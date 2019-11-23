الأكثر متابعة - الرقابة المصرية تمنع عرض فيلم كارما للمخرج خالد يوسف

سحبت الرقابة المصرية ترخيص عرض فيلم كارما للمخرج خالد يوسف قبل ثلاثة أيام من موعد خروجه إلى صالات العرض، بعد صدور “قرارات سيادية بمنعه”، بحسب ما قال المخرج لوكالة فرانس برس الاثنين.

وجاء القرار بسحب تراخيص فيلم “كارما” قبل يوم واحد من الاحتفال بالعرض الخاص له، الذي كان من المقرر أن يقام الثلاثاء 12 يونيو الجاري، وطرحه رسميا في دور العرض السينمائية يوم الخميس المقبل للمنافسة في موسم عيد الفطر.

وقال المخرج في اتصال هاتفي “حصلت على تصريح عرض الفيلم منذ شهرين من الرقابة من دون أن تبدي أي ملاحظة على النسخة النهائية المعدة للعرض”.

وأضاف “فوجئت بأن رئيس الرقابة على المصنفات الفنية (خالد عبد الجليل) يتصل بي ويبلغني بأنه صدرت قرارات سيادية (من أجهزة أمنية) بمنع الفيلم”.

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وفيلم كارما الذي كان من المفترض أن يعرض في السينما الخميس المقبل، هو أول فيلم للمخرج خالد يوسف منذ أن توقف عن العمل في السينما وتفرغ للعمل السياسي، بعد ثورة العام 2011 التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.

ويشارك فى بطولة فيلم كارما، عمرو سعد، زينة، غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، سارة التونسى ودلال عبد العزيز ويهاب فهمى، ومجدى كامل، وماهر سليم، وسارة نخلة، ومصطفى فهمى.

وكان يوسف، وهو عضو في البرلمان، من مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أن يتخذ موقفا علنيا معارضا لاتفاقية تمنح فيها مصر للسعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

وأقر السيسي في آب/اغسطس 2017 الاتفاقية الخاصة بالجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.