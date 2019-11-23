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الأكثر متابعة - ماذا قالت زوجة خالد يوسف تعليقا على الفيديو الجنسي؟

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خرجت الفنانة التشكيلية شالميار الشربتلي عن صمتها وعلقت على الأنباء التي اتهمت زوجها المخرج بتصوير فيديو جنسي مع الفنانتين المصريتين وشيماء الحاج.

وقالت الشربتلي إن زوجها لم يهرب وفقا لما صدر من إشاعات خلال الأيام القليلة الماضية وأوضحت أنه حاليا في فرنسا معها ومع ابنتها لقضاء إجازة منتصف العام وإنهاء أعمال خاصة به.

وأضافت: “لن أتخلى عن زوجي” نافية في الوقت ذاته إشاعات انفصالها عنه بعد ظهور المقطع الإباحي.

واعتبرت أن زوجها “بريء وسنقاضي كل من يشوهه، والدولة فيها قانون وسنعود بعد انتهاء عطلتنا ولا يوجد أي شيء يمنعنا من العودة إلى مصر، فزوجي حر وربنا كبير سيثبت ذلك الأمر”.

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