شاهد: كلب يقود سيارة لساعة كاملة

تناقلت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيارة تدور بشكل دائري للخلف في شارع مسدود بمدينة بورت سانت لوسي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال شهود عيان إنه شاهد سيارة أمام المنزل تدور بشكل مستمر، وظنت في بادئ الأمر أن السائق يحاول الرجوع للخلف، لكن مع استمرار هذا الوضع، بدأت تتساءل.

تلقت الشرطة في ولاية فلوريدا بلاغا بسيارة تدور بشكل دائري، حيث هرعت عناصر الشرطة والإطفاء إلى المكان للتحقق من الأمر، وعند فتح باب قائد السيارة، فوجئوا بكلب يقفز منها مسرعا.

وتبين أن الكلب ظل يقودها بهذا الشكل لمدة حوالي ساعة كاملة، بعد أن نسى صاحب السيارة إغلاق المحرك، وبالصدفة وضع الكلب السيارة في حالة القيادة للخلف وظلت تدور به.

لم يصب أحد بأذى في الواقعة، لكن السيارة اصطدمت بصندوق بريد أحد الجيران، وقد تعهد صاحب السيارة بإصلاحه على نفقته الخاصة.