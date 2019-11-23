شاهد: رضوى الشربيني تخوض تجربة الحجاب والجمهور يعلق

ارتدت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني المشهورة ببرنامج "هي وبس" الذي يذاع على قناة cbc المصرية، الحجاب في تجربة لأول مرة خلال صدفة جمعتها بمصممة للحجابات بعد استضافتها في إحدى حلقات البرنامج.

وخلال استضافة رضوى لمصممة "الطُرح" صبا مجدي، وأثناء الحديث عن هذا التصميم ارتدت الإعلامية رضوى الشربيني الحجاب على الهواء، وأبدت إعجابها بهذه التجربة.

وعلقت رضوى على مظهرها بعد ارتداء الحجاب، فقالت: "الله، يارب إيه ده، حلو أوي صح"، متابعةً: "يارب يكتبها يارب أبقى محجبة".

وخلال التعليقات على مقطع الفيديو طالب العديد من المتابعين رضوى الشربيني بارتداء الحجاب، مؤكدين بأنه زادها جمالًا وأنه لن يُنقص من قدرها كمذيعة وستواصل عملها بشكل طبيعي وفقاً لفوشيا.

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وأثار تعليقها بالقول: "يارب أبقى محجبة"، البعضَ الآخر؛ إذ دعوا لها بأن تتحجب وتستمر في ذلك وألّا ترتديه ثم تتركه، مبدين دعمهم لها وتشجيعهم لها على هذه الخطوة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُثير فيها الإعلامية رضوى الشربيني، الجدل بالحديث عن أمنياتها بأن تكون محجبة، فبعد وفاة مواطنها الفنان هيثم أحمد زكي، خرجت في حلقة لها وقالت إن وفاة هيثم جعلتها تفكر في علاقتها بالله، موضحةً أنَّ موت الفجأة أمر صعب، خاصةً أنَّه تُوفي وهو في سن صغيرة.

ودخلت الإعلامية المصرية في حالةٍ من البكاء الشديد على الهواء خلال تقديمها لبرنامجها التلفزيوني "هي وبس"، وأعلنت أنّها غير مستعدة للموت مثل الكثير من الناس، مشيرةً إلى أنها مقصرة في حق الله عليها مردفةً: "واحدة زيي المفروض تبقى محجبة".

وأضافت الإعلامية المصرية: "أنا لست داعية وأنا أولكم في أن الحياة لهتنا عن أهالينا وأخواتنا وأحبابنا وإننا غير مستعدين للموت، وموت هيثم عمل صدمة وخلانا عندنا تأنيب ضمير وحاسين بالذنب تجاهه".

وفي الآونة الأخيرة اتخذت رضوى الشربيني قراراً بإلغاء فقرة الرّدّ على مشاكل العلاقات الزوجيّة ضمن برنامج "اسأل رضوى" والاكتفاء فقط بالرّدّ على أيّ مشكلة تخصّ ما قبل الزّواج؛ إذ لجأت لهذا القرار، بعد اتّهامها بتدمير عدد كبير من بيوت الزّوجيّة والتّسبّب في طلاق بعض السّيّدات اللاتي استشرنها في مشاكلهنّ.