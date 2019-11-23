أول سعوديّة تشارك في سباق السيارات ضمن بطولة الفورمولا إي

تعد السعودية ريما الجفالي أول مواطنة في المملكة العربية تدخل مجال سباق السيارات الكهربائية رباعية الدفع، وكانت قد شاركت في السباق ضمن افتتاح موسم بطولة الفورمولا إي العالمية.

وسلطت الأضواء المحلية والدولية بشكل لافت على السعودية ريما الجفالي، خلال مشاركتها في سباق الدرعية الذي بدأ أمس وينتهي اليوم، وذلك ضمن الموسم السادس لبطولة الفورمولا إي العالمية بعد النجاح الذي شهده السباق العام الماضي الذي أقيم للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط.



وشارك في السباق الفريد من نوعه في السعودية 12 فريقًا، ويتميز بخلو السيارات المشاركة فيه من الانبعاثات الكهربية، في تأكيد على التقيد باحترام البيئة، ومحاربة التلوث.

وليس سباق فورمولا إي الأول الذي تشارك فيه المتسابقة الشابة، فسبق أن نافست العام الماضي ضمن الفئة الفضية المخصصة للمبتدئين في الإمارات، وفي بطولة فورمولا 4 بإنجلترا، بطولة MRF في الهند.

كما أن ريما الجفالي تعد الثالثة ضمن ثلاث سائقات في منطقة الخليج يحملن رخصة قيادة للسباقات، وتعتبر أول سعودية تحصل على رخصة قيادة لسباق السيارات.

يذكر أن السعودية أعلنت مؤخراً عن انطلاق موسم جديد لسباقات فورمولا إي موسم 2019، في منطقة الدرعية التاريخية، بعد النجاح الباهر الذي شهده السباق العام الماضي الذي أقيم للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لموقع إرم نيوز.



وشهد سباقا «أيه بي بي» و«إف آي أيه» فورمولا إي (ABB FIA Formula E) الكثير من التنافس خلال أول مشاركة لكل من بورشه ومرسيدس، ما زاد عدد السيارات المتسابقة، إضافة إلى ذلك الدرعية استعدت لاستقبال المزيد من السياح الدوليين، وتفوق الحضور السابق في العام الماضي الذي وصل إلى ما يقارب الـ 60 ألفاً من السياح من مختلف بلدان العالم.