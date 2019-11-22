جاكيت محمد بن سلمان تشعل مواقع التواصل - شاهد

ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يرتدي جاكيت أسود اللون، ما أثار جدلا على مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حضوره منافسات سباق "فورمولا إي" التي تستضيفها مدينة الدرعية.

والجاكيت الذي ارتداه محمد بن سلمان رياضي أسود من ” Barbour ” البريطانية وبعد ظهوره بساعة تصدر الترند سريعاً بهاشتاق جاكيت ولي العهد حيث أنتشرت صور الجاكيت مع رابط موقع لشراءه حيث تبلغ قيمة الجاكيت مايقارب 800 ريال سعودي تقريباً .

وغرد أحد المعجبين بجاكيت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عبر الهاشتاغ المتداول: "يسلم هالطول وتسلم هالهيبة ربي يحفظه ويخليه لنا".

فيما كتب مغرد آخر: "من زاد الجاكيت فخامة هو من لبسه أطال الله في عمره وصحته... الجميل يبقى جميل وأنيق".كما انشغل المغردون عبر الهاشتاغ عن سعر جاكيت ولي العهد السعودي، وذكرت صحيفة "صدى" السعودية أن سعره يتراوح ما بين 800 و900 ريال سعودي.

وانطلقت في مدينة الدرعية، غربي العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، الجولة الافتتاحية للدورة الثانية من بطولة "إيه بي بي فورمولا إي – الدرعية 2019" للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.