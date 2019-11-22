الموت يفجع الفنانة فيفي عبده

أعلنت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، اليوم الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين ثاني، عن خبر وفاة شقيقتها سعاد، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها على موقع (انستغرام): "إنا لله وإنا إليه راجعون، أختي في ذمة الله، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وشيعت فيفي عبده جثمان شقيقتها من مسجد السيدة نفيسة، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث انهارت بالبكاء عقب انتهاء صلاة الجنازة، وخلال ذهابها إلى المقابر لتشييع جثمان شقيقتها.

وشارك في تشييع الجنازة، الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، ونقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، كما أن الفنانة إلهام شاهين، حضرت إلى مكان الجنازة، لمؤازرة فيفي عبده في وفاة شقيقتها.