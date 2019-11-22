تراند اليوم : السلطات السورية تسجن آنجي خوري – صورة

سُجنت السورية آنجي خوري في دبي، وبعدها رُحّلت إلى بلدها سوريا بتهمة خدش الحياء العامة.

وكانت المغنية اللبنانية قمر أول من أعلنت الخبر، وشمتت بآتجي التي تعدت عليها وعلى ابنها الوحيد جيمي، وعلى والديْها المتوفييْن.

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واليوم، قالت قمر أيضًا أن آنجي متواجدة في سجن سوريا أي في وطنها الذي لا يقبل أن تكون فتاته وبناته كما آنجي.

وقالت قمر: “نجوى خاليق عفنت بالسجن من سجن دبي إلى سجن سوريا بس الله كبير لتتعلمي تستقوي بألفاظك وشتايمك ع طفل بريء يلي هوي إبني وعلى أمي وأيضًا يالي روحن بالسما الله كبير”