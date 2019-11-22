تراند اليوم : سما المصري تستحم وللرجالة فقط – صورة

طُردت الرقاصة المصرية سما المصري من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والذي أقيم مساء الأربعاء، حضره الكثير من النجوم المصريين، وارتدت الحجاب الأحمر لأسباب لا تزال مجهولة حتى الآن، خصوصًا أنها لا تحترم لا الحجاب ولا حياتها الشخصية.

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وبعد المهرجان، نشرت صورة أثناء الإستحمام، ولم تخجل من نفسها، وقالت إن هذه الصورةللرجال فقط، ما يعني أنها تغريهم بجسدها لا بعقلها ومستوى ثقافتها.

وقالت: “وصل وصل وصاااال….قناه يوتيوب جديده للرجاله عشان زعلوا من قناه الحريم ونزل عليها جزء دلوقتي من فيديو حصري للرجاله.. واستنوا الفيديو كامل قريب ودي صوره من الفيديو وبكره هاطلع لايف علي تويتر مش النهارده عشان اشرح لكم بالتفصيل قناه((سما مع الرجال)) بس اشتركوا دلوقتي وفعلوا زر الخليج 365…اوعوا تفهموا غلط”