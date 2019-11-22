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تراند اليوم : سما المصري: الشعب بيحب يعمل سيرش عليا

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Dina Hussein 0 تبليغ

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علقت الراقصة الاستعراضية ، على الجدل الكبير الذي أثار حول ظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 41.

قالت سما: (انا طلعت تريند رقم واحد علي تويتر علي مرتين ورا بعض بعد المهرجان…واضح كده أن الشعب المصري بيحب يسرش عليا لابسه مقفول لابسه عريان بيحبني).

تابعت: (امال لو كنت مشيت علي الريد كاربت الاماميه بلبس مفتوح؟ دا انا مشيت علي الريد كاربت الخلفيه عشان اسيب الفنانات يأكلوا عيش ولبست مقفول عشان خاطرهم وسيبتهم ع الريد كاربت لوحدهم….انا الوحيده اللي كنت لابسه مقفول وحجاب وبرضو طلعت تريند بس هم قمرات برضو..والله شعب فراس بس انا صراحه فراسه اكتر منه).

اقرأ: سما المصري بالحجاب في مهرجان القاهرة! – صورة

سما ظهرت على السجادة الحمراء بفستان أبيض، به حزام باللون الفوشيا، وارتدت الحجاب لأول مرة مما جعلها محط أنظار وتساؤلات الجميع.

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