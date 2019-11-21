الكشف عن تفاصيل صحة سوزان مبارك وسبب دخولها العناية المركزة

كشفت صافي الحناوي عضو حركة أبناء مبارك، عن سبب دخول سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق، إلى العناية المركزة، مبينة تفاصيل حالتها الصحية.

وأوضحت الحناوي أن الأطباء أكدوا أن حالة سوزان مبارك مستقرة، وأنها دخلت العناية المركزة بسبب آثار جانبية للجراحة التي أجرتها في أغسطس الماضي في ظهرها.

ورغم متابعة أبناء مبارك للحالة إلا أنهم لم يستطيعوا زيارتها حسب صافي التي أشارت لتأكيد الأطباء "منع الزيارة عنها". بحسب "روسيا اليوم".

ورفضت الحناوي، التي تعد نفسها من أبناء مبارك وتحترم خصوصيتهم، الكشف عن مكان المستشفى الذي تعالج فيه سوزان مبارك، قائلة: "مينفعش نقول غير لو صرح مصدر موثوق".

وكان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق غرد عبر حسابه على "تويتر"، ردا على سؤال أحد متابعيه عن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك: "والله لسه في العناية، لكن خير إن شاء الله وشكرا لسؤالك".