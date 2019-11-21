تراند اليوم : سما المصري تقارن تضاريسها بمؤخرة رانيا يوسف! – صورة

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري صورةً لها أثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائي أمس بالحجاب مع رانيا يوسف، وقارنت نفسها بها دون أن تخجل وتناست أن رانيا ممثلة مصرية مجتهدة وموهوبة ولديها اسمها وأعمالها القيّمة ولا تستعرض جسدها برخصٍ كما تفعل، ولا تلعب على وتر الغرائز الجنسية عند العربان لتحصد شهرةً غير مستحقة مثلها.

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سما بحاجة إلى طبيب نفسي يعالج هوسها بالشهرة التي تبيع من أجلها كل مبادئها وقيمها.

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كتبت: (معلش بقى يا رانيا ريحي على جنب خطفت منك التريند من امبارح لحد دلوقتي.. أشوفك السنة الجاية بقى.. مصممين الأزياء يتعبوا يا عيني في باقي الفساتين واجي بطرحة بـ ٥٠ جنيه وفستان مقفول بألف جنيه آخد التريند من غير حتى ما امشي على سجادة حمرا.. وانا كنت فاكرة الناس بتتفرج عليا عشان بالبس مكشوف طلعوا بيدوروا على أخباري سواء بلبس حشمة أو لبس مكشوف… بيحبوووني.. مش عارفه التريند عايز مني إيه؟؟).

سما قصدت أن تذكّر الممثلة المصرية بالهجوم الذي تعرضت له من المتخلفين أمس لأنها مازحت بوسي شلبي وحركت مؤخرتها، لكنها لا تهتم لأنها أكبر من أن تلتفت لتعليقاتهم المسيئة، ولا تأبه لمقارنة هزلية مع رقاصة اعتادت أن يمسح الناس بها الأرض!

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