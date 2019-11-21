حقيقة وفاة الفنان هادي الجيار

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة الفنان المصري هادي الجيار، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله على إثرها لأحد مشافي العاصمة المصرية القاهرة.

ولم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية في مصر أو القريبة من الفنان هادي الجيار تؤكد أو تنفي تلك الانباء، حيث ستوافيكم وكالة سوا الاخبارية بكل جديد يتعلق بهذا الموضوع.

كما وأوضح نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي الحالة الصحية للفنان قائلاً : " الفنان هادي الجيار يتمتع بصحة جيدة وهو لا يزال على قيد الحياة ولا صحة لما ينشر على موقع التواصل الإجتماعي عن تدهور حالته أو وفاته وهو عبارة عن اشاعة وكذب لا أساس له من الصحة " .

كما وأطلت زوجة الفنان هادي الجيار، على فضائية "الحدث اليوم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" للحديث عن الوضع الصحي للفنان .

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وأكدت زوجة الفنان أن حالة زوجها مستقرة، لكنه لا يزال يمكث في المستشفى، بسبب صعوبة التنفس .

وناشدت زوجة الفنان، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالكف عن تداول أخبار مغلوطة بحق زوجها ووضعه الصحي قائلاً : " بطلوا أخبار غريبة، وارحموا الناس شوية".

والفنان هادي الجيار (1949 -)، ممثل مصري مثل في عدة افلام ومسرحيات ومسلسلات وكان انجح مسرحياته هي مسرحية مدرسة المشاغبين التي مثل فيها دور لطفي وظهر ايضا في أكثر من 7 افلام شهيرة منها مقص عم قنديل عام 1985م اشتهر ايضا بأنه يمثل أدوار منوعة (كوميديا,اكشن,رعب,دراما) وغيرها.

وبدأ مشواره الفني عندما جاءته الفرصة للاشتراك في مسرحية مدرسة المشاغبين بدور "لطفي" ثم اتجه إلى التلفزيون والسينما، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع في السينما كما حققه في التليفزيون.