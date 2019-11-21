تراند اليوم : في بلاغ للشرطة... فنان مصري يتهم زوجته بـ"الجمع بين زوجين"

رانيا وغنيم.

حرّر الفنان المصري محمد غنيم، محضراً بقسم شرطة العجوزة ضد زوجته رانيا الجبالي، مذيعة بقنوات النيل المتخصصة، يتهمها بـ"الجمع بين زوجين".

وتقدم محمد غنيم الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، ويعمل طبيباً في الصحة العامة، كما شارك في بطولة عدة أعمال فنية أبرزها مسلسل "الأسطورة" مع الفنان محمد رمضان، ببلاغ للشرطة اتهم فيه زوجته رانيا الجبالي "مذيعة بقناة العائلة في قطاع القنوات المتخصصة"، بتهمة الجمع بين زوجين، واكتشافه عدم صحة وثيقة زواجه منها عن طريق مأذون أحضرته، مؤكداً أنه اكتشف زواجها من شخص آخر، وأن عقد الزواج بينهما غير صحيح.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث استدعت الطرفين للتحقيقات، كما طلبت النيابة فحص وثيقة الزواج التي قدمها الممثل لبيان مدى صحتها.

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وكشفت التحريات عن أن بلاغ الزوج تضمّن أن زوجته، جمعت بين زوجين واكتشافه عدم صحة وثيقة زواجه منها عن طريق مأذون أحضرته هي من شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأكدت رانيا الجبالي، أنها تتابع بصحبة محاميها البلاغ الذي تقدّم به الممثل محمد غنيم، الذي يدعي زواجه منها ويتهمها بالجمع بينه وبين وزوج آخر، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة، وأنها ليست زوجة لمقدم البلاغ، وأنه دائم المطاردة لها وعرض عليها الزواج، لكنها رفضت حسب قولها.

وأشارت إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضده لحفظ حقوقها تجاه ما وصفته بالأكاذيب التي يروجها عنها، خاصة أن فارق السن بينهما 20 عاماً، وأن ما يحدث محاولة لتشويهها فقط.