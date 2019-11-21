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تراند اليوم : أمير طعيمة: سما المصري شاذة وهي عايزة ده! – وثيقة

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Abdallah Baalbaki 0 تبليغ

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حضرت الرقاصة المصرية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته ٤١، وارتدت الحجاب بطريقة مقززة مع ملابس ضيقة، ما أثار غضب الجميع.

إقرأ: سما المصري بالحجاب وتظهر تضاريسها – صورة

الشاعر أمير طعيمة هاجمها دون أن يذكرها، ووصف إطلالتها بالشاذة واتهمها أنها تقصد كل ما تفعله ليتداول الناس اسمها وكتب: (اصحاب الإطلالات الشاذة في المهرجانات والفعاليات بيعملوا كده لأن حياتهم ووجودهم مبني على الجدل، وده موسم أكل العيش بتاعهم، ما تعلقوش حتى بشتيمة لأن هو ده اللي هم عايزينه. النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله).

أمير طعيمة يهاجم سما المصري
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