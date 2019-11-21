تراند اليوم : ترحيل السورية آنجي خوري من دبي بعد خدشها للحياء

طرد لبنان السحاقية السورية آنجي خوري، ورفضت الدائرات المختصة تجديد أوراقها، وبدل أن تعود إلى وطنها سوريا، سافرت إلى دبي رغم تهديد الصحافي صالح الجسمي أنه لن يسمح لها بالمكوث في دبي.

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بعد أيام من وصولها إلى دبي، ألقت الشرطة القبض عليها بتهمة خدش الحياء، أنثاء تواجدها في أحد الفنادق، وسجنت لأيام.

المسؤولون في دبي، قرروا الإفراج عنها وترحيلها من بلادهم إلى سوريا، وبالتالي لم يعد بإمكانها دخول دبي ولا لبنان، وعيلها العودة إلى بلدها الذي سينكرها بسبب أعمالها الفاضحة على السوشيال ميديا.