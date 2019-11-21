الموت يفجع الفنان هشام بهلول

أعلن الفنان المغربي هشام بهلول، عن وفاة والده، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وسط حالة حزن ظهرت في الوسط الفني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحف محلية يعيش الفنان "بهلول" حالة حزن شديدة بعدما فقد اليوم والده الذي انتقل إلى دار البقاء.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" إنا لله وإنا لله راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى، الوالد في ذمة الله"، مطالبًا بالدعاء له بالرحمة والثبات عند السؤال.

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وانهالت التعليقات المعزية للفنان المغربي عبر حسابه، داعين لوالده بالرحمة وأن يلهمه الصبر على فراقه.

ومن أبرز أدواره بطولة الفيلم السينمائي قلوب محترقة للمخرج المغربي أحمد المعنوني. شارك في عدة ملتقيات وحصد عدة جوائز سواء على المستوى المغاربي والعربي.

والفنان هشام بهلول ممثل مغربي، من مواليد الدار البيضاء في 3 سبتمبر 1973، من أبرز الممثلين المغاربة، شارك في عدة أفلام ومسلسلات مغربية، كما شارك في أعمال عربية.