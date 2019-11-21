وفاة الأكاديمي الفلسطيني عصام سخنيني بعد صراع مع المرض

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية اليوم الخميس الأكاديمي والمؤرخ الفلسطيني عصام سخنيني، الذي توفى عن عمر يناهز الـ81 عاما في دبي، بعد صراع طويل مع المرض.

كما ونعت الأكاديمية لمى سخنيني، والدها عصام عبر صفحتها في "فيسبوك"، قائلة إنه "عاش سنوات حياته مؤرّخًا لفلسطين وقضيّتها، متصديًا للرواية الصهيونية/ التوراتية عن تاريخ فلسطين القديم والحديث، فضلًا عن قضايا عربية، تناولها جميعًا بمنتهى الجديّة والعمق".

واعتبرت الوزارة الثقافة سخنيني من أبرز المثقفين والمؤرخين الفلسطينيين والعرب الذين تصدوا للرواية الصهيونية، "رواية السلب والنهب والتزوير بحق أرضنا وتاريخنا العربي الفلسطيني" وفقا لبيانها.

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وخلال عقود من البحث والتدريس، قدم سخنيني عشرات الأبحاث والمؤلفات التي تدحض أحقية الصهيونية في أرض فلسطين، بحسب عربي 21.

وعمل سخنيني لسنوات نائبا لمدير مركز الأبحاث الفلسطينية في بيروت، كما أنه درّس لسنوات في جامعة البترا بالأردن.

ومن أبرز مؤلفات الراحل سخنيني "الجريمة المقدسة: الإبادة الجماعية من أيديولوجيا الكتاب العبري إلى المشروع الصهيوني".