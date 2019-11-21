شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي

تناقلت العديد من وسائل الإعلام المصرية، مقطع فيديو للفنانة سما المصري أثناء طردها من قبل الأمن في مهرجان القاهرة السينمائي.

وأظهر مقطع فيديو تم بثه على موقع الصور "انستجرام" قيام أمن المهرجان بالتعامل بشكل مهين مع سما المصري وطردها سريعا بعدما ثبت دخولها بدعوة مزورة باسم شخص آخر.

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وكانت الفنانة المصري تلتقط الصور، قبل أن يلمحها أمن المهرجان يتحركوا نحوها بسرعة كبيرة، ثم يقوموا بجذبها من ذراعها تمهيدًا لخروجها من المقر.

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وطلبت سما من الأمن طلبا غريبا، حيث اشترطت أن تلتقط صورة معهم قبل الخروج، و وافق الأمن لها على الطلب، حيث أثارت جدلا كبيرا بعدما ظهرت في مهرجان القاهرة السينمائي بالحجاب مما فتح عليها أبواب الهجوم.

الجدير ذكره أن سما المصري كانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح.

والفنانة سما المصري اسمها الحقيقي سامية، فنانة مصرية امتهنت الغناء و الغناء الرقص و التمثيل، عملت في بدايتها كمذيعة بقناة المحور الفضائية بعد تخرجها من الجامعة لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني.