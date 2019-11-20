تراند اليوم : صاحبة الفيديو الجنسي ” شيما الحاج ” بتوريك جمالها من جديد – صور

ظهرت الفنانة شيما الحاج في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ41 والمقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

يعد هذا الظهور هو الأول لشيما فنيا، بعد خروجها من السجن إثر حبسها منذ عدة أشهر على ذمة القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

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وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

الصور من – الوطن