تردد قناة الشروق الجزائرية 2020 على نايل سات

انطلق البث التجريبي لقناة الشروق الجزائرية في عيد الثورة وذكرى تأسيس جريدة الشروق اليومي (الجزائر) حيث اتخذت من العاصمة الأردنية عمان مقرا لها ولها مكتب معتمد بالجزائر، وتبث القناة على نايلسات وعربسات وهوتبيرد.

وأطلقت مؤسسة الشروق بداية نوفمبر 2011، البث التجريبي لقناتها الشروق على القمر الصناعي نايلسات، وجاءت هذه الانطلاقة في الذكرى الـ 57 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية المباركة، والذكرى الـ 11 لتأسيس يومية الشروق.

وبدأت بثها الرسمي في 15 مارس 2012،تمتلك القناة مجموعة من المكاتب على المستوى الوطني ومكاتب عالمية أخرى تمتلك شركة الشروق هذه القناة وجريدة الشروق مجلة الشروق العربي.

وتعتبر قناة الشروق الجزائرية من أكثر القنوات متابعة لدي الجزائريين وفي الوطن العربي، وتقوم بنقل الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية لحظة وقوعها.

واتخذت قناة الشروق شعار " كن أول من يعرف " وتقدم القناة برامج تهم المواطن الجزائري والمواطن في العالم العربي الإسلامي، وأيضا تقدم القناة نشرات إخبارية على رأس الساعة.

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تردد قناة الشروق 2020 على نايل سات

القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 10921 (V) 27500 – 7/8 SD

نايل سات 10922 (V) 27500 – 7/8 SD

نايل سات 12130 (H) 27500 – 5/6 SD