تراند اليوم : القاء القبض على السورية آنجي خوري في دبي – صورة

غادرت السحاقية السورية آنجي خوري التي اشتهرت على ظهر المغنية اللبنانية قمر، إلى دبي بع ترحيلها قسرًا من لبنان وعدم تجديد أوراقها الرسمية.

اقرأ: فضيحة آنجي خوري وتمارس الجنس – صورة

لكن، وبعد أيام من وصولها إلى دبي ألقت الشرطة القبض عليها أثناء تواجدها في أحد الفنادق هناك، وزفّت قمر الخبر، وقالت: “اللهم لا شماتة وربنا خير منتقم من الظالمين نجوى خليق الله آنجي خوري” ونشرت صورة لشخص خلف القضبان.

Advertisements

وقبل سفرها إلى دبي، حذرّها الصحافي صالح الجسمي وقال لها إنه لن يسمح لها بدخول دبي: (أحذرك من إثارة المشاكل والجدل وتجاوز الخطوط الحمراء في دبي)، وتابع: (هنا أكثر حزما من لبنان ولن يسمح لكي بالعبث في دبي).

وأنهى تحذيره: (أنا لن أترك لكِ مجالا أن تعيثي في الأرض فسادًا، وراح أبلغ عنك السلطات في دبي لوقفك عند حدك إذا لم تلتزمي القواعد العامة).

اقرأ: صالح الجسمي يحذّر السحاقية إنجي خوري – فيديو