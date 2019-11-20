تراند اليوم : كايلي جينر تستعرض أنوثتها بشكل مثير بالترتر الأحمر الناري!

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نشرت كايلي جينر الفنانة وعارضة الأزياء الأمريكية صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات و الصور الأشهر " الإنستجرام".

ظهرت كايلي بإطلالة مثيرة، مرتدية فستانا مجسما قصير باللون الأحمر الناري، مصنوع من

قماش الترتر الامع، أتسم الفستان بتصميم مميز و بذيل طويل، كشف عن رشاقتها وقوامها الممشوق مما جعلها تتصدر مؤشرات جوجل "تريند" .

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أعتمدت جنير على تسريحة شعر ملفتة و زينت شعرها بنجمة و وضعت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية حتى تتناسب مع لون بشرتها الخمرية.

علقت الفنانة الأمريكية على الصورة قائلة : " جعل قائمة المشاغبين هذا العام مجموعتي Kylie Cosmetics Holiday Collection 2019 قاب قوسين أو أدنى. من هو مستعد للكشف".