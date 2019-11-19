أصالة تعلق على خلع صابرين للحجاب

علقت المطربة السورية أصالة نصري، على قرار الفنانة المصرية صابرين، بخلع الحجاب، الذي أثار جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة بين رواد التواصل الاجتماعي.

وأعادت أصالة نشر صورة صابرين بدون الحجاب، عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت على الصورة برسالة وجهتها للمنتقدين. بحسب "سبوتنيك".

وكتبت أصالة غريب جدا فتاوى البعض للبشر.. أنا بعرف أكثر من ألف ست كانت محجبه وشالت حجابها.. ومنهم بنات أهلهم محجبين ومتشددين كمان.. شو دخلكم فيها؟ وليش بتحشروا حالكم في قرارات الناس وكيف بدهم يعيشوا.

Advertisements

وتحدثت أصالة عن صابرين، مؤكدةً أنها من "أهذب الناس وأرقهن"، مضيفة: "الجميع يعرف مدى طهر سيرتها.. والملايين يحبونها ويحترمونها سواء بالحجاب أو بدونه".

وأوضحت أصالة، قائلةً أنها لا تعتقد أن من منتقدي صابرين "من هو أحسن أو أكثر التزاما منها، خاصة وأن المؤمن الحقيقي خلوق ومهذب، ويعلم أن الله وحده من يعلم ما في الصدور"..

واختتمت أصالة بتوجيه كلماتها إلى زميلتها، قائلةً: "كيفما كنت، فأنت الخلوقة الطيبة الموهوبة الحرة.