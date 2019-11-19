قارئ سعودي: النبي استقبل "مغنيات" في بيته - شاهد الفيديو

أثار القارئ السعودي عادل الكلباني، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات تلفزيونية له حول الغناء والموسيقى في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وزعم الكلباني في لقاء عبر تلفزيون "إس بي سي" الرسمي: لا أحد يمكنه إنكار وجود الغناء في عهد الرسول، وأن باب "سنة العيدين لأهل الإسلام" في صحيح البخاري، يثبت ذلك.

وأوضح أن قول الرسول عليه السلام لعائشة عند رؤيتهما جارية تغني إن هذه "قينة بني فلان"، وبحسب الكلباني فإن القينة في زماننا هذا هي "المطربة، الفنانة". بحسب "عربي 21".

وذكر الكلباني أن النبي حضر عرسا كانت فيه مطربة تغني، ولم ينكر عليها غناءها، بل دعاها إلى عدم الغلو في مدحه.

وأوضح الكلباني الذي يحلل الغناء منذ سنوات طويلة، أن زمن النبي عليه السلام كان يعج بـ"الغناء" والأدوات الغنائية مثل "المزهر" المعروفة بـ"العود" الآن.

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وقلل الكلباني من مخاطر الحفلات الغنائية، والاتهامات الموجهة إليها بإثارة الغرائز، والتحريض على الفواحش، مهاجما الحكايات التي كانت تروى من قبل مشايخ تيار "الصحوة".

وتحدث الكلباني عن إقرار تدريس الموسيقى في المدارس، قائلا إنه لا يمانع ذلك، وإنما ينبغي ألا يكون الأمر إجبارا لجميع الطلبة.

وأثارت تصريحات الكلباني سخطا واسعا ضده من قبل مغردين، رأوا أنه حمل تفسير الأحاديث بأسوأ صورة ممكنة.

وقال ناشطون إن تفسير الكلباني وتصريحاته حملت إساءة إلى النبي محمد عليه السلام، لا سيما أنه لا يمكن تشبيه غناء جاريتين بغناء المطربات في هذا الوقت.

وتأتي تصريحات الكلباني في وقت تقوم فيه هيئة الترفيه السعودية، باستقطاب غالبية المطربات العربيات، إلى فعاليات "موسم الرياض".