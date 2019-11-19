تراند اليوم : شاهد.. كيف احتفل أحمد حلمي بعيد ميلاد زوجته منى زكي

حقق مقطع مصور نشرته الفنانة المصرية منى زكي عبر حسابها على "انستقرام"، إعجاب كثيرين من متابعيها الذين علقوا متفاعلين بشكل كبير.

وظهرت الفنانة المصرية برفقة زوجها الفنان أحمد حلمي، وعائلتها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الذي وافق أمس الاثنين، حيث بلغت "43" عاما.

ونشرت منى زكي فيديو عبر خاصية "الاستوري" بحسابها على "إنستجرام"، لتورتة عيد الميلاد ويظهر صوتها هي وزوجها أحمد حلمي وأبنائهما وهما يغنيان أغنية عيد الميلاد لكليهما.

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ويوافق 18 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة مني زكي وزوجها أحمد حلمي.

وهنأ النجم محمد هنيدى النجمان أحمد حلمى ومنى زكى بمناسبة عيد ميلادهما، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام.

ونشر هنيدى صورة لحلمى، وكتب عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا جميل"، كما نشر صورة لمنى زكى، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وإنتى طيبة يا سيادة".