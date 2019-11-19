تراند اليوم : شاهد: منى زكي واحمد حلمي يحتفلان في عيد ميلادهما

صادف عيد ميلاد ثنائي الحب والزواج والتمثيل الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي في يوم واحد حيث أقاما احتفالاً صغيراً بهذه المناسبة ووجه العديد من نجوم الوسط الفني المصري التهنئة لهما.

حيث نشرت منى زكي مقطع فيديو، عبر خاصية "الستوري"، في حسابها الرسمي بموقع "ِإنستقرام"، وأظهر الفيديو احتفال الثنائي بعيد الميلاد من داخل منزلهما، حيث أحضروا "قالب كيك"، وغنوا "كل سنة وأنت طيب".

وعلقت الفنانة منى زكي على الفيديو: "عائلتي"، وعلقت مرة أخرى "أميري" في إشارة منها إلى زوجها النجم أحمد حلمي وفقاً لموقع مصراوي.

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وتصدر الثنائيان مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من احتفالهما بعيد ميلادهما بشكل خاص مع أولادهما.

وبلغت منى زكي بعيد ميلادها 43 عاما، فهي من مواليد مدينة القاهرة في 18 نوفمبر من عام 1976، أما زوجها الفنان أحمد حلمي فبلغ بعيد ميلاده 50 عاما، أي أن الحب والزواج ليسا فقط ما يجمع الثنائي الرومانسي بل يوم الميلاد أيضا.

وبشكل خاص هنأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما، وذلك عبر حسابها بـ"إنستقرام" بنشر صورة تجمعها بهما قائلة: "عيد ميلاد سعيد ليكوا".

و يذكر أن النجمين منى زكي وأحمد حلمي تزوجا في 2002، أي منذ 17 عاما، وأنجبا 3 أبناء هم "لي لي" و"سليم" و"يونس".