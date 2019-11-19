تراند اليوم : سما المصري بالبيكني الأبيض وتضرب مجددًا – صورة

.نشرت الرقاصة المصرية سما المصرية سما المصري صورة جديدة لها ارتدت فيها البيكيني الأبيض أثناء تواجدها في المسبح، وصورتها ربت من جديد وحققت الكثير من التعليقات السلبية لا الإيجابية.

نشرت هذه الصورة لتعلن عن إحدى صفحاتها الجديدة، وطلبت من الكل متابعتها هناك، حتى تطل معهم لايف وتتكلم معهم لأول مرة بعيدًا عن منابرها التي تطل فيها دائمًا.

وكانت سما المصري أعلنت، البارحة، أنها مهددة بالقتل من المستشار ونادي رئيس الزمالك مرتضى منصور، وطالبت الحكومة المصرية بحمايتها.

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