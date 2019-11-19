فيديو منى وشيما HD فيديو منى وشيما -+18 فيديو مني فاروق الحقيقي -- فيديو منى وشيما مع خالد يوسف

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تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو منى وشيما في شقة بإحدى المحافظات المصرية، قام بتوثيق لقطات اباحية بين المخرج خالد يوسف والممثلتين مني فاروق وشيماء الحاج ،ونشر فيديو منى وشيما من خلال مجموعة من النشطاء عبّر فيسبوك وتويتر، وكان المقطع يوثق ممارسات جنسية دارت بينهم.

فيما أظهرت مقاطع فيديو منى وشيما وجودهم بالملابس الداخلية في المكان، وممارستهم الجنس مع المخرج خالد يوسف، وقد قام خالد يوسف بأداء حركات مخلة بالحياء،مما دفع بمني وشيما لإطلاق صرخات اباحية بسبب ممارسات خالد يوسف .

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وقد لقيت حادثة فيديو خالد يوسف ومني فاروق وشيماء الحاج إستهجان نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، وقد تم تدشين هاشتاق #مني_فاروق عبّر التويتر طالب فيه النشطاء المسؤولين بالتدخل كون الممارسات السابقة لا تمثل ثقافة الشعب المصري ولا تتوافق مع العادات والتقاليد المصرية.

وعقبت منى فاروق على الفيديو على صفحتها على الفيس بوك "الناس الي عماله تنتقد فيا انا عملت كده عشان كنت مهدده بالقتل والله العظيم انا كنت تحت تهديد السلاح واتصورت غصب عني يعني واحده مكاني كانت هتعمل ايه اقسم بالله العظيم انا كنت تحت تهديد السلاح ومكنش في ايدي غير اني اعمل كده وهو ربنا هيحاسبه مكنتش عارفه انه هيتغدر بيا ومسيركم تعرفه الحقيقه ربنا عارف الحقيقه انا بجد مظلومه كمية الهجوم بتفكرني بمسلسل ادم في اخر حلقه مات مظلوم عشان كان بيدافع عن نفسه حسبي الله ونعم الوكيل".