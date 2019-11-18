شاهد: أول تعليق للفنان محمد غنيم حول واقعة اتهامه زوجته بالجمع بين زوجين

أعلن الفنان المصري محمد غنيم، إنه اكتشف واقعة جمع زوجته التي تعمل مذيعة، بين زوجين، من خلال عقد زواج وأوراق خاصة بدعوى خلع كانت قد أقامتها ضد زوجها الأول الذي تزوجته عام 2008.

وأضاف الفنان المصري أن اكتشف بالصدفة وعندما كان يبحث عن بعض الأشياء في حقيبة زوجته الخاصة رانيا الجبالي، حيث تم الزواج بينهما عام 2016 ومستمر حتى الآن، وجود أوراق تفيد بأنها أقامت دعوى خلع ضد رجل آخر“، مشيرًا إلى أنه ”تبين بعد رحلة بحث قانونية، أنها متزوجة منذ عام 2008 ولا زالت على ذمته“.

وأفاد مصدر أمني أن الأيام القادمة ربما تشهد مفاجآت في هذه الواقعة، لأنها قضية تحتاج إلى بحث كونها تمس الشرف، مشيرًا إلى أن ”الزوج تقدم ببلاغ رسمي يفيد بأنه عثر على وثيقة زواج عن طريق مأذون شرعي ضد زوجته، الأمر الذي جعل الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها حول الواقعة“.

وكانت التحريات قد أفادت بأن المواطن محمد غنيم، ويعمل ممثلًا وطبيبًا بشريًّا، تقدم ببلاغ يفيد بتضرره من زوجته رانيا الجبالي، التي تعمل مذيعة، وعلى الفور استدعت نيابة شمال الجيزة، الفنان لسماع أقواله في الواقعة، كما طلبت النيابة فحص وثيقة الزواج التي قدمها الممثل لبيان مدى صحتها.

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وخلال البلاغ الذي قدمه غنيم، أفاد بأن زوجته رانيا الجبالي، تعمل في قناة ”النيل“ المتخصصة، قامت بالاتفاق مع مأذون جلبته من منطقة شبين الكوم في المنوفية، حيث اكتشف أن وثيقة زواجه ليست صحيحة.

وعلى الجانب الآخر، تقدمت الجبالي برفقة محاميها عمر حجازي، ببلاغ رسمي ضد الممثل محمد غنيم، الذي تقدم ببلاغ ضدها، مؤكدة أنه ”يدعي زواجه منها ويتهمها بالجمع بينه وبين زوج آخر“.

وقالت الإعلامية رانيا الجبالي في تصريحات صحفية، إنها ”ليست زوجة لمقدم البلاغ، وإنه دائم المطاردة لها، وإنه عرض عليها الزواج، لكنها رفضت“ حسب قولها، وبحسب ارم نيوز.

وأشارت إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضده، لحفظ حقوقها تجاه ما وصفته بـ“الأكاذيب“ التي يروجها عنها، متابعة أن ”فرق السن بينها وبينه لا يقل عن 20 عامًا، وأنه لا يناسبها، وكل محاولاته لتشويه سمعتها لن تنال منها“، خاصة أنها بحسب قولها ”تمتلك أدلة دامغة على كذب حديثه عنها“.