تردد قناة أون تايم سبورتس ON Time Sports 2020 على نايل سات _ كيفية تشغيل

أطلقت قناة تايم سبورت البرومو الخاص بها، لنقل فعاليات بطولة أمم أفريقيا 2019، حيث تعتبر قناة أون تايم سبورتس من أهم وأفضل القنوات المصرية التي تهتم بالنقل المباشر للمباريات .

أفادت العديد من الأخبار المنتشرة أن أن قناة أون تايم سبورتس ستكون ضمن القنوات المفتوحة، والتي تعرض البرامج الرياضية، وتثب المباريات في آن واحد .

تردد قناة أون تايم سبورتس ON Time Sports 2020 على نايل سات

Advertisements

وتنقل القناة كل الأحداث الخاصة بأمم أفريقيا ومتابعة استعدادات منتخب مصر للبطولة وأخبار المنتخبات الأخرى وتغطية حصرية لأخبار وتدريبات الفراعنة، فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام.

وتم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع على نسختها الأرضية، مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 وتأتى هذه الخطوة ثمرة للتعاون الذي يتم بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصرى.

تنقل قناة تايم سبورت مباريات بطولة أمم أفريقيا على القنوات الأرضية وتشهد تواجد ألمع وأكبر نجوم التحليل الكروي والرياضي