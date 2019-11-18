تفاصيل وفاة الفنان الليبي شرح البال عبد الهادي

أعلنت وسائل إعلام ليبية، عن وفاة الفنان المسرحي الليبي شرح البال عبد الهادي بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد مسيرة حافلة من العطاء قدم خلالها للمسرح الليبي.

وعمل الفنان عبد الهادي خلال مسيرته على مسرح الأدب، معتمدًا بذلك على الموروث الليبي، إلى جانب بريخت، وبيكيت، وشكسبير، وسعد الله ونوس.

كما خاض تجربة فريدة من خلال العمل على مسرحيّة ”وجوه“ المستوحاة من نصّ للقاص الليبي أحمد يوسف عقيلة.

وتعرض الفنان والمخرج الليبي، شرح البال عبدالهادي، مؤخرًا إلى وعكة صحية ما استدعى سفره إلى مصر، حيث أجريت له عملية جراحية.

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لكن شرح البال عبد الهادي رفض رغم مرضه الانقطاع عن العمل المسرحي.

وفي نهاية عام 1982 التحق بفرقة المختار بالبيضاء، قبل أن يؤسس في عام 1983 فرقة المسرح الحديث ويقدم أول عمل مسرحي بعنوان صائد الأسود.

وكانت بداية مسيرة شرح البال عبد الهادي في المسرح عام 1982 من خلال المسرح المدرسي وكان أول عمل مسرحي له كممثل مسرحية يوسف الصديق من تأليف وإخراج السيد علي الشامي.