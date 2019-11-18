صابرين صاحبة دور أم كلثوم تخلع حجابها

بررت الفنانة المصرية صابرين المشهورة بتجسيد دور سيدة الغناء العربي أم كلثوم، قيامها بخلع الحجاب بعد ارتدائها لسنوات طويلة أنها لم تكن تضعه سابقاً حيث وصفت تغطية شعرها بأنه نوع من الحشمة فقط.

ونشرت صاربين صوراً لها على "إنستغرام" بشعرها الطبيعي، دون أن ترتدي الحجاب، أو حتى تظهر بالباروكة كما اعتادت في أعمالها الفنية طيلة السنوات الأخيرة.

حيث أثارت الخطوة جدلا كبيرا بين متابعيها، لكن كان هناك دعماً لها من عدة فنانين، على رأسهم منى زكي، التي أشادت بجمال زميلتها، وكذلك نشوى مصطفى التي أكدت أن صابرين كما هي لم تتغير، وتبدو مثلما ظهرت قبل سنوات طويلة في مسلسل "أبو العلا البشري".

كما دعمتها رانيا يوسف وروجينا وسهير رمزي ودنيا عبد العزيز، فضلاً عن قسم من الجمهور كما أوضحت التعليقات.

وفي المقابل، انتقدت تعليقات غاضبة خلع الفنانة للحجاب.

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وفي تصريحات خاصة وفقاً للعربية، أفادت صابرين أنها بالفعل تخلت عن الحجاب، مشيرة إلى كونها طيلة السنوات الماضية كانت تؤكد أنها ليست محجبة، وإنما محتشمة فقط.

وفيما يخص تناول الجمهور للأمر وتدخله في قراراتها الشخصية، أكدت صابرين أنه ليس من حق أحد التطرق للأمر، وأن الله هو من سيحاسبها في النهاية، وهذه علاقة خاصة جدا بينها وبين ربها.

واختتمت قائلة: "الحمدلله على حب الناس، وشكرا لمن انتقدني، ربنا يرضى علينا جميعا".

ويشار إلى أن صابرين قامت بالعديد من أدوار البطولة، غير أن دورها في مسلسل أم كلثوم يبقى الأبرز حتى الآن في مسيرتها الفنية.