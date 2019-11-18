انطلاق الفصل الثاني من أكاديمية ذا جرين بلانيت يناير العام المقبل

أعلنت ذا جرين بلانيت، الغابة الاستوائية المغطاة الشهيرة في دبي، عن تواريخ الفصل الثاني من برنامج " أكاديمية ذا جرين بلانيت"، التعليمي الفريد والذي سيقام على مدار عشرة أسابيع بهدف تثقيف الأطفال حول البيئة والحيوانات والعلوم.

وتدعو ذا جرين بلانيت الصغار المهتمين بالعلوم والأحياء والبيئة للتسجيل في برنامج الأكاديمية الذي ينطلق يوم الأحد 5 يناير 2020 ويستمر لغاية 11 مارس، وخوض تجربة من العمر لاستكشاف إمكاناتهم واهتماماتهم المستقبلية.

يتألف برنامج "أكاديمية ذا جرين بلانيت"، المتوفر مقابل 1500 درهم إماراتي للفصل الدراسي، من جلسات أسبوعية تستمر لعشرة أسابيع وتستغرق ساعة واحدة لكل جلسة، الساعة 4 مساءً وحتى 5 مساءً، حيث يختار الطلاب يومهم المفضل من الدورات التي تقام من الأحد إلى الأربعاء.

يقدم هذا البرنامج الفريد من نوعه الذي يستهدف الأطفال من عمر 7 إلى 11 عامًا، للأطفال فرصة للتفاعل مع الحيوانات، وممارسة التعلم التفاعلي حول مواضيع العلوم والبيئة، والمشاركة في مهام العمل التي تعود بالنفع على النباتات والحيوانات الفريدة في هذه القبة المغطاة الرائعة.

وسيركز البرنامج كل أسبوع على فكرة موحدة وموضوع أساسي، مما يتيح للأطفال أخذ لمحة حول العديد من المجالات المهنية التي يمكنهم دخولها مستقبلًا، بما في ذلك علم الأحياء، والطب البيطري، والبستنة، وعلم الحشرات وغيرها.

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ويتكوّن البرنامج الأسبوعي من تجارب تفاعلية تعليمية مع الحيوانات يُشرف عليها أحيائي مهمته تثقيف الأطفال حول رعاية الحيوان، والتدريب، وإثراء العمل. وتتنوّع التجارب ما بين التعرّف على مختلف الحيوانات الفريدة مثل حيوان الكسلان والسنجاب الطائر، إلى الزواحف والطيور وحتى الحشرات.

وتقام مجموعة من المشاريع التي تقدم للأطفال خبرة عملية والمرتبطة بمعلومات حول الحيوان المقرر للأسبوع، بما في ذلك إعداد الطعام أو تجهيز الألعاب أو جمع المعلومات لحفظها في السجلات.

وسيتعرّف الأطفال على مفهوم "المأرضة"، وزراعة النباتات الاستوائية وكيفية زراعة الأشجار المعلّقة لأخذها معهم إلى المنزل وصنع غابتهم الاستوائية الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعوة الأطفال كل أسبوع للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي في بيئتهم عن طريق تكليفهم بقضاء الوقت بالعمل على مشروع يمكن أن يساعد في المحافظة على البيئة أو إحداث تغيير خارج حدود ذا جرين بلانيت بالمشاركة في أنشطة تنظيف شاطئ لامير دبي.

وبعد انتهاء البرنامج سيحظى الأطفال بحفل تخرّج توزع فيه شهادات تخرج ويقلّد كل طفل لقب الأحيائي الصغير وخريج برنامج ذا جرين أكاديمي.