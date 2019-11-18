الفنانة اليسا تتضامن مع الصحفي معاذ عمارنة

تفاعلت المغنية اللبنانية اليسا عبر حسابها الشخصي على منصة التدوينات "تويتر"، مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليسرى جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تأدية عمله الصحفي في الضفة الغربية.

ونشرت المغنية اليسا صورةً لها وهي تضع يدها على عينها لتظهر بعين واحدة، ذلك في رسالة وصفتها للتضامن مع الفلسطيني معاذ وعلقت قائلة: "كلنا #معاذ_عمارنة الله ينتقم مننن".

وكان الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، قد أصيب بطلق ناري في أحد أعينه بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، خلال تغطيته للمظاهرات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقد لاقت الصورة تفاعل كبير على منصة التدوينات تويتر، حيث قام الغالبية بالتضامن ونشر صورهم بعين واحد، والآخر علق بكلمات شكر وجاءت من أبرز التعليقات "رغم كل الاوضاع الصعبة بلبنان إلا أن قضية فلسطين كانت حاضرة عندك وبقوة" "انسانيتك دائما تفوز"، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وانتشر خلال اليوميين الماضيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حالة من التضامن مع الصحفي الفلسطيني، حيث ظهر مذيعو قنوات إخبارية وهم يضعون أيديهم على أعينهم، كما ظهر عدد من المشاهير والنشطاء من مختلف الدول العربية وهم يضعون أيديهم على أعينهم للتضامن مع معاذ عمارنة.