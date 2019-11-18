تراند اليوم : سما المصري مهدّدة بالقتل وتناشد الحكومة – صورة

اعترفت الرقاصة المصرية سما المصري أنها مهددة بالقتل، وتلقت عددًا من الإتصالات من رقم محدد، واتهمت، حسب كلامها، رئيس نادي الزمالك الأسبق والمستشار مرتضى نصور بالتهديدات التي تتلقاها على هاتفها.

ونشرت خبرًا كتب فيه: “بلاغ للنائب العام برقم 46771 يتهم مرتضى منصور بقتل عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي” وعلقت طالبة من محاميها التدخل.

كما ناشدت الحكومة المصرية بحمايتها، وقالت: “طيب وانا؟ يااستاذ طارق جميل سعيد دا انت المحامي بتاعي اشمعن اناااا لا؟؟ بس قالي طالما طلع جبان ومانطقش اسمك خلاص نسيبه شويه ومسيره يجيئ علي حجرنا….بس دا هددني يابيييه أنه هيقتلني وانا قاعده عامله بيبيه علي نفسي ياباشااااا….احميني ياحكوووومه”