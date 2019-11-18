مشاهدة الحلقة الأولى من برنامج وصلة لفرقة صول - هبت النار

عرضت قناة تلفزيون فلسطيني مساء يوم الخميس المنصرم، الحلقة الأولى من برنامج وصلة الفني الذي تقدمه فرقة "صول" من قطاع غزة ، والتي جاءت تحت عنوان "هبت النار".

ودارت الحلقة الأولى من برنامج وصلة حول أغنية "هبت النار" الثورية العريقة، وهي لفرقة العاشقين التي تأسست في العاصمة السورية دمشق عام 1977، وكان لها العديد من الأغاني المقاومة للاحتلال.

وفي مستهل الحلقة، تحدث أعضاء فرقة "صول" المكونة من خمسة شباب وشابة، حول تاريخ وعراقة فرقة العاشقين عامة وأبرز الشعراء الذين كتبوا لها، وأغنية "هبت النار" بشكل خاص، وكيفية إمكانية إعادة أدائها وتقديمها للجمهور بشكل جديد.

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ثم توجه أعضاء الفرقة إلى أحد المفترقات العامة في غزة، وجهزوا معداتهم وبدأوا بغناء (هبت النار والبارود غنى واطلب شباب يا وطن واتمنى) وسرعان ما تجمهر حولهم المواطنون وتفاعلوا معهم ومع كلمات وألحان الأغنية الثورية بشكل جميل.

يذكر أن برنامج وصلة من بحث وإعداد، محمد أبو شمالة، فيما تتكون فرقة "صول" من الشبان، حمادة نصرالله ورهف شمالي وسعيد فضل ومجد عنتر ومحمد شومان وسمعة أبو علي.