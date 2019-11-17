تردد قناة تلفزيون فلسطيني على النايل سات بث مباشر

تردد قناة تلفزيون فلسطيني على النايل سات، حيث يصفه القائمون عليه بأنه قناة فلسطينية من حيث المضمون، فلسطينية عربية وعالمية من حيث نجومها فهي مفتوحة لكل الإسهامات الموجهة لفلسطين القضية والإنسان.

وقال تلفزيون فلسطيني عبر موقعه الرسمي : "نلتقي عند القواسم المشتركة ونؤمن أن غرض الفن هو صناعة وتحريك الوجدان تجاه القضايا الجامعة"، موضحا أن "الفن مساحة وبيت آمن خالٍ من التجاذبات".

وأضاف تلفزيون فلسطيني: "مهمتنا توثيق وإعادة تدوير وصياغة الأعمال التي تعتبر مؤرخة للتراث الفلسطيني ومسيرة نضال إنسانها في قضيته، سيما تلك الأعمال التي لم تسعفها تقنية الإعلام الحديث والتقليدي".

وتابع تلفزيون فلسطيني: "ننتقي ما يلامس ويشبع الذائقة الفنية الرفيعة لجمهورنا، ففخامة اسمنا " فلسطيني " وعظمة أرضنا وقضيتنا تفرض نفسها على فننا".

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وأشار إلى أن "الفنان العامل لفلسطين هو محور ورأس مال الفن الفلسطيني ومن هنا نعمل على تحريك عجلة الفن بطريقة احترافية بما يخدم بالمحصلة الفنان وينعكس إيجاباً على مخرجات الفن".

وختم تلفزيون فلسطيني: "أيدينا مفتوحة لكل من يعمل لفلسطين وليس لدينا أي تحفظات إلا مع ما يتعارض مع ما ذكر أعلاه حفاظاً على نقاء وجمالية ما نطرح وذوقية من نخاطب.. فلسطيني باختصار الفن لفلسطين بأجمل صوره".

تلفزيون فلسطيني على التردد المداري للنايلسات 10971 H أفقي، وهنا رابط مشاهدة تلفزيون فلسطيني بث مباشر اضغط هنا