شاهد: مواطنون سعوديون يتزلجون في الجوف بعد اكتسائها بالثلوج

تحولت منطقة الجوف السعودية إلى ساحة تزلج للمواطنين بعد هطول غزير للأمطار الذي ترافق مع حبات البرد مما أدى لاكتساء المنطقة بالرداء الأبيض وذلك وفقاً لتغير الأحوال الجوية في عدة مناطق من المملكة العربية السعودية.

و يتوقع أن تمتد أحوال الطقس الباردة في منطقة الجوف لعدة أيام من هذا الأسبوع، بحسب مواقع للطقس ومختصّين بالأرصاد الجوية.

وغطّت بكثافة "برديّة" مناطق صحراء النفود في أجواء شتوية وجاذبة، مع ألوان الطيف، والتي أظهرتها مقاطع فيديو تم تداولها يوم السبت من المواطنين، الذين استغلوا هذه الأجواء مع إجازة نهاية الأسبوع بتصويرها والاستمتاع بها.

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وأظهرت مقاطع فيديو تزلج مواطنون على البرد بشكل جماعي في الجوف، وسط نزهات خاصة إلى المناطق التي شهدت هطول الأمطار والبرد لشرب المشروبات الدافئة ومنها الشاي.