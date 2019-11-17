إعلامية كويتية تثير غضب متابعيها بسبب كاظم الساهر

أثارت الإعلامية المؤلفة والناقدة ليلى أحمد عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجة من الجدل والانتقادات عقب تصريحاتها الأخيرة التي كانت تدافع فيها عن المغني العراقي كاظم الساهر، مؤكدةً حبها له.

وقالت الإعلامية الكويتية ليلى، أثناء حضورها في برنامج ع السيف الذي يعرض على شاشة قناة atv، ودافعت عن كاظم الساهر، وتوجهت للشعب الكويتي بالقول "إنه لا يحتاج الى أموالهم ولا إلى الشهرة، بل هو يكتسح العالم العربي".

وأضافت أنه يحب الحضور وسط جمهوره كما يفعل في بيروت ودبي والقاهرة وغيرها. وطالبت بعدم إطلاق الاتهامات ضده مع اقتراب شهر فبراير لأن هذا قد يسبب منعه من الدخول إلى الكويت، ووجهت إليها على إثر هذا موجة من الانتقادات اللاذعة.

كذلك نشرت الإعلامية، عبر حسابها على منصة الإنستغرام، صورة قديمة جمعتها والفنان العراقي وعلقت: "من أحب أغانيه لقلبي أغنية العزيز لكاظم الساهر. في الصورة هو يستمع لي باهتمام برأيكم. ما الحوار الذي قلتله وجعلته منصتا بتركيز؟"، وفقاً لموقع مجلة لها.

وأضافت: "أعطوني خيالاً وتصورًا ايجابيا ًملهماً. هيا بنا. أما بعد. ليل الغد في الساعة العاشرة والنصف سأتحدث عن الصورة ومناسبتها وما تناولناه من حوار. في حلقتي التلفزيونية لسعة النحلة على قناة العدالة".