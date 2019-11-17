تراند اليوم : سما المصري تلقت تهديدًا وردت بإثارة؟ – فيديو

قالت الرقاص المصرية سما المصري، تهديدًا من أحدهم، ولم تذكر الجهة التي هددتها، لكنها لم تهتم لأي من هذه الأفعال أو الحركات، وتؤمن أن كل ما تنشره يخصها لوحدها ولا حق لأي أحد بالتدخل بحياتها الشهصية.

لكن، ما لا تعرفه سما إنها حين قررت دخول السوشيال ميديا، ونشر كل صورها المثيرة وعرضها الدائم لمؤخرتها وصدرها سيعرضها لهجوم كبير ولحروب عدة خصوصًا أننا بمجتمع عربي لا يقبل بهذا الإنفتاح.

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سما ردت بإثارة على التهديد خلال ركوبها الدراجة الهوائية، وقالت: “هاجي ادوس بالجزمه علي وشك ياضاضا يابسكلته يلي عيالك مصاحبين رقاصات ياوسخ…انت بتلقح عليا وبتهددني من غير ماتقول اسمي”

وتابعت: “انا برضو هلقح عليك بس انت عارف نفسك..لو دكر قول اسمي وشوف هعمل في امك ايه”