عقب شائعات الحمل شيرين تكشف سبب غيابها في الآونة الأخيرة

كشفت نجمة الغناء المصرية شيرين عبد الوهاب عن سر تغيبها عن جمهورها في الوطن العربي منذ فترة طويلة، الأمر الذي أثار تساؤلات وعلامات استفهام حول احتمالية حملها والذي أدى إلى انتشار أخبار من هذا النوع، حيث دحضت شيرين ذلك خلال مقابلة تلفزيونية سريعة بعد أدائها حفل غنائي.

وقالت شيرين، عقب إحياء الحفل ضمن "موسم الرياض" في المملكة العريبة السعودية، إنها لم تكن تتوقع أن تغني بهذه الطريقة في الحفل، خاصة أنها أجرت عملية جراحية صعبة في منطقة البطن منذ 6 أسابيع، ولكنها سعيدة بالنتيجة التي وصلت إليها الاَن.

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وكانت شيرين أحيت حفلا ناجحا، ضن فعاليات "موسم الرياض" بالسعودية، وذلك بعد غياب عدة أشهر عن الحفلات وفقاً لوكالة سبوتنيك.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب تطاردها شائعات حملها، من زوجها المطرب المصري، حسام حبيب، منذ زواجهما في نيسان/أبريل 2018.

وأثارت شيرين ضجة في السعودية، بسبب تصريحاتها في حفلها بـ"موسم الرياض"، الخميس، عندما تحدثت مع الجمهور عن الرجل.