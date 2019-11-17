أمريكي ينهي حياة زوجته وأولاده ثم يقتل نفسه

أفادت مصادر طبية في أمريكا، صباح اليوم الأحد، وفاة مواطنة وأولادها الثلاثة على يد زوجها خلال إطلاق الرصاص عليهم، داخل منزلهما شرق سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

أوضحت الشرطة، أنها تلقت بلاغ يفيد وجود جريمة قتل مروعة داخل منزل في إحدى ولايات أمريكا، وصلت للمكان حيث وجدت صبياً يبلغ من العمر ثلاث سنوات ووالديه قتلى، وإصابة باقي افراد الأسرة".

من جهته، قال قائد الشرطة في سان دييغو "ديفيد نيسليت"، "إن ثلاثة صبية آخرين تبلغ أعمارهم خمسة وتسعة أعوام و11 عام، تم نقلهم الى مستشفى في المدينة وقدم الطاقم الطبي محاولات انعاشهم ولكن أعلن عن وفاتهم على الفور.

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وقالت مات دوبس الضابط بشرطة سان دييغو: "عند وصول الشرطة إلى الموقع رأت عبر إحدى النوافذ صبيا صغيرا مضرجا بالدماء، مضيفاً أن هذا الصبي نُقل الى المستشفى حيث أجريت جراحة له"، وفقاً لموقع سكاي نيوز.

يذكر أن الجريمة نشّبت عقب خلافات بين الزوج وزوجته، قيل إنه بعد حصول الزوجة على أمر ضد الزوج بعدم التعرض لها نشب عراك كبير بينهما، حيث قام الزوج بإطلاق النار على أفراد أسرته ثم قتل نفسه.