رابط حجز تذاكر مباريات منتخب مصر الأولمبي في نصف نهائي كأس امم افريقيا تحت 23 عاماً

من المقرر أن يلتقي على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء، منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره جنوب أفريقيا، ضمن نهائي كأس أمم أفريقيا تحت سن الـ 23.

صعد المنتخب المصرى الاولمبى بقيادة شوقى غريب الى الدور قبل النهائى من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة عقب حصد العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط عقب الفوز على مالى و غانا و الكاميرون .

وينتظر المنتخب الاولمبى المنتخبات الصاعدة من المجموعة الثانية التى يتنافس كل من جنوب أفريقيا و زامبيا و كوت ديفوار و نيجيريا.

المنتخب المصري الأوليمبي أعلن استعداد لاعبيه لخوض المباراة أمام جنوب أفريقيا، بسلسلة تدريبات مكثفة قام بها الفريق، من أجل كسب المباراة لصالحه، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف لتصدر نهائيات أمم أفريقيا .

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يشار إلى أن منتخب مصر الأولمبي صعد متصدرًا مجموعته الأولى محققًا العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث مباريات على حساب مالي وغانا والكاميرون في أمم أفريقيا

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وتأهل منتخب الفراعنة عقب الفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف الي نصف نهائى بطولة كأس امم افريقيا تحت 23 عاماً، ليتأهل منتخب المصرى تحت سن ال23 عاماً الى مباراة النصف نهائي عقب تحقيق العلامة الكاملة بالفوز على مالى بنتيجة 1/0 والفوز على غانا بنتيجة 3/2 والفوز على الكاميرون بنتيجة 2/1