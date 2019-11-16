شاهد: الحلقة 9 من برنامج ذا فويس 2019 الموسم الخامس the voice

يترقب ملايين المتابعين ومحبي العرب في شتى أنحاء العالم مشاهدة برنامج ذا فويس 5 الموسم الخامس الحلقة التاسعة، حيث تميز الموسم الخامس بالعديد من الأصوات الرائعة.

وتشمل التغييرات المفاجئة التي من المتوقع أن تطرأ على البرنامج إلغاء فكرة التصويت على المواهب المُشاركة في الحلقات النهائية من الموسم الحالي، والتوجه إلى اعتماد قرارات لجنة التحكيم نحو المتسابقين، لكن الأمر لم يتم حسمه لغاية الآن.

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وتأهل المشاركون شرف أحمد، ومهدي عياشي، ونهى رحيم، ضمن فريق راغب علامة، وماهر سامي، وعمر العطاس من فريق سميرة، ويواصل النجمان علي الشريفي ونورهان المرشدي مع فريق أحلام، بينما بقي بهاء خليل ووئام رضوان مع فريق محمد حماقي.

ومع وضوح الملامح النهائية للفرق التي ستتحدّى بعضها في العروض المباشرة، يتنافس اعتبارًا من الأسبوع المقبل 24 مشتركًا، إذ يخوضون امتحان الغناء المباشر أمام لجنة التحكيم، وصولاً إلى تتويج مشترك واحد فقط بينهم باللقب في الحلقة الختامية.

ومن المقرر أن يتم إجراء تغييرات وتحديدًا في الحلقات الأخيرة من البرنامج، حيث تنطلق السبت المقبل مرحلة العروض المباشرة بين فرق أعضاء لجنة التحكيم، سميرة سعيد، أحلام، وراغب علامة ومحمد حماقي الذي يشهد العرض النهائي الأول بين المتسابقين بعد انتهاء حلقات المواجهة في الحلقة السابقة وسط ترقب الجمهور.

ويسعى ذا فويس في موسمه الخامس إلى اكتشاف المواهب الغنائية سواء للغناء العربي أو الغربي، وخلال المواسم الأربعة الماضية حقق أعلى نسب مشاهدة، وأصبح نجوم ذا فويس من أكثر النجوم شهرة ومحبة بين الجماهير.

في سياق آخر، كشفت أحد أعضاء لجنة التحكيم الفنانة الإماراتية أحلام، عن طلبها في وقت سابق من مجموعة Mbc إلغاء مشاركتها في ذا فويس الموسم الخامس، موضحة أن صديقتها وتوأمها الإعلامية الكويتية فجر السعيد هي السبب وراء ذلك؛ بسبب مرضها الشديد وتلقيها العلاج في أحد مستشفيات باريس.

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وقالت أحلام في مقطع فيديو أجرته مع Mbc على هامش تصويرها حلقات برنامج The Voice، إنها كانت تحكم في هذا القرار بقلبها، مشيرة إلى أنها في حياتها الخاصة يكون لقلبها مكانة مهمة في التعامل وبالأخص مع زوجها وأولادها.

وأوضحت الفنانة الاماراتية أن إدارة MBC رفضت طلبها، مبينة أنه تم التوصل إلى قرار آخر بتأجيل تصوير الحلقات الأولى من البرنامج لمدة 10 أيام.

وأكدت أحلام أنها تمكنت من الوقوف بجانب فجر السعيد في بداية مرضها وبسبب التزامها بالتصوير قضت أول 5 أيام في التصوير بصعوبة شديدة؛ لأن "فجر" كانت لا تزال في مرحلة الخطر، متمنية لها الشفاء العاجل والدعاء لها.

وكانت الاعلامية فجر السعيد أثارت قلق جمهورها، بإعلانها الاستعداد لعملية جراحية جديدة في باريس، وهي العملية الرابعة لها خلال فترة مرضها التي دخلت على إثرها في غيبوبة، وستجريها في السادس من نوفمبر المقبل.

حيث حاز برنامج " The Voice" ذا فويز على أعلى نسبة مشاهدات في الوطن العربي ، نظراً لاهتمام الوطن العربي بالمسابقات الغنائية فيه .

برنامج ذا فويز 2019 يعرض على شاشة قناة ام بي سي الأولى وام بي سي العراق ، وام بي سي الخامسة ويتم عرض البرنامج بث مباشر وحصري عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات والهوت بيرد .

برنامج ذا فويز يضم نخبة من طاقم تحكيم جديدة، متمثلة في : "أحلام، وراغب علامة، وسميرة سعيد، ومحمد حماقي" .

وانطلقت أولى حلقات البرنامج يوم 21 سبتمبر 2019 ، وفيما يلي نتعرف على موعد بث برنامج ذا فويس أحلى صوت 2019 على شاشة قنوات إم بي سي ومواعيد الاعادة .

يعرض برنامج ذا فويز The Voice 2019 2019 يوم السبت في تمام الساعة 08:30 مساءًا بتوقيت مصر ، الساعة 09:30 بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وسوريا .