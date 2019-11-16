الموت يفجع الفنان المصري محمد فاروق

أفادت وسائل إعلام مصرية، بوفاة شقيق الفنان المصري محمد فاروق، حيث شُيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة، وأقيم العزاء له في منزل أسرته بميت عقبة.

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وكتب فاروق على حسابه في "فيس بوك": "توفي إلى رحمة الله أخي الأكبر.. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بالسيدة نفيسة، والعزاء بمنزل العائلة بميت عقبة لا أراكم الله سوء في عزيز عليكم".

بدأ ابن محافظة الجيزة حياته الفنية 1989 من خلال مسرح الجامعة ثم توالت أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، وذلك بعد أن حصل على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة حلوان.

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توالت الأعمال السينمائية لـ"فاروق"، فبعد أن شارك في فيلم "أدرينالين" مع الفنان خالد الصاوي وغادة عبد الرازق وإياد نصار، مرورًا بـ إبراهيم الأبيض.

شارك أيضا في فيلم "المصلحة" عام 2012 برفقة أحمد السقا وأحمد عز، ثم "فرش وغطا" 2013، في دور رامبو، ثم "حناطة" في فيلم "وش سجون".

محمد فاروق (10 سبتمبر 1978 في القاهرة) هو لاعب كرة قدم مصري دولي معتزل كان يلعب كمهاجم، بحسب موقع مصراوي.

جدير بالذكر أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت شائعة وفاة سيد شيبة نفسه، الأمر الذي نفاه شيبة بمنشوره السابق على "فيسبوك".