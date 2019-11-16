شاهد: فيديو مرتضى منصور كامل يثير جدلا واسعا

أثار مقطع فيديو فاضح مجهول المصدر لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في احدى الفنادق المصرية .

الأمر الذي دفع المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري ، لنشر فيديو جديد ، للتعقيب على الفيديو "المُسئ" له والذي تم تداوله بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، وأحدث ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال مرتضي منصور في مقطع فيديو بثه عبر قناته على موقع "يوتيوب": " كان هناك اتفاق سابق مع إعلام المصريين بخصوص عدم إذاعة برنامج الزمالك اليوم، وعدم بث فيديوهات أو مداخلات هاتفية أو أي تصريحات حتي بالنسبة لي أنا".

وفي نهاية الفيديو وجه منصور رسالة إلى تركي آل الشيخ طالبه فيها بالكشف عما إذا كان قد حصل منه على هدايا أم لا، مؤكدًا أنه لم يحصل على أي شيء له بشكل شخصي.

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وأضاف : " مع احترامي لـ إعلام المصريين أن مُضطر أرد النهاردة وأعمل الفيديو ده بسبب ما حدث أمس، وعايز أقول لكلاب قطر وتركيا بـ"الجزمة القديمة" على حد وصفه .

وتابع رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: " أنا سعيد بالفيديو اللي عملتوه امبارح ده متكلف بس يا "أغبياء" الفيديو ده جاي من تركيا وتأكدت من ذلك، وأنا عمري ما رحت تركيا، وياريت تسألوا أمهاتكم مين مرتضي منصور؟".

خلال مباراة في الدوري المصري الممتاز بين نادي الإسماعيلي ونادي الاتحاد السكندري أندلع شغب بالمباراة ثم تبادل الجميع الإتهامات.

الإتهام الأكبر كان للاعب شهير لعب حينها للنادي الإسماعيلي والإدانة تحوط به من كل جانب فما بمنصور حين كان حديث عهد بالمهنة وكيلًا للنائب العام المصري إلا أن قرر حبس اللاعب أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد طبقًا لسير التحقيقات بدلًا من تفادي التصادم مع راعي النادي الإسماعيلي وصهر الرئيس المصري أنور السادات عثمان أحمد عثمان.